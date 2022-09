"Lo dico, il mio unico fallimento...": la confessione choc di Iva Zanicchi (Di venerdì 30 settembre 2022) Iva Zanicchi senza freni. E' la più amata dagli italiani e sui Rai 1, ospite di Eleonora Daniele, racconta tutta la sua vita. Rocambolesca. Dal suo primo matrimonio - definisce il più grande fallimento il suo divorzio - a Ballando con le stelle, che sta per iniziare. “Non è un'intervista come tutte le altre. Abbiamo per voi tante sorprese” ha premesso la conduttrice accogliendo le sue ospiti, mandando poi in onda il filmato di un'apparizione televisiva della cantante avvenuta nel 1977, in un programma di Memo Remigi, dove la figlia aveva solo 10 anni. “Mamma era sempre in viaggio, la nonna mi diceva che doveva lavorare ma io sentivo la sua mancanza” ha confessato Michela, alla quale Iva ha risposto: “Non me l'hai mai detto…”. In studio Iva non è sola: ci sono anche sua figlia e sua nipote. Una nonna sprint, sempre sul pezzo. Poi arriva una ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Ivasenza freni. E' la più amata dagli italiani e sui Rai 1, ospite di Eleonora Daniele, racconta tutta la sua vita. Rocambolesca. Dal suo primo matrimonio - definisce il più grandeil suo divorzio - a Ballando con le stelle, che sta per iniziare. “Non è un'intervista come tutte le altre. Abbiamo per voi tante sorprese” ha premesso la conduttrice accogliendo le sue ospiti, mandando poi in onda il filmato di un'apparizione televisiva della cantante avvenuta nel 1977, in un programma di Memo Remigi, dove la figlia aveva solo 10 anni. “Mamma era sempre in viaggio, la nonna mi diceva che doveva lavorare ma io sentivo la sua mancanza” ha confessato Michela, alla quale Iva ha risposto: “Non me l'hai mai detto…”. In studio Iva non è sola: ci sono anche sua figlia e sua nipote. Una nonna sprint, sempre sul pezzo. Poi arriva una ...

