Ex postina scomparsa | l’appello di Don Valerio Shango a La Vita in Diretta | “Se qualcuno ha visto | che parli”

News Tv, La Vita in Diretta ex postina scomparsa l'appello di Don Valerio Shango. "All'incidente non ci ho mai creduto, questo è un grande depistaggio. La macchina non c'era lì, dal 21 luglio che la gente gira in questi boschi, non si ritrovava niente? E' da escludere". Don Valerio Shango parla a La Vita in Diretta dell'ex postina scomparsa. Parla per la prima volta Don Valerio Shango, direttore dell'Ufficio diocesano Problemi Sociali e Lavoro di Rieti, lanciando un appello ai microfoni de La Vita in Diretta.

