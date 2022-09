CdS – “A Udogie sarebbe piaciuto giocare nel Napoli”

(Di venerdì 30 settembre 2022) 2022-09-30 12:17:31 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: “A Destinynel. Ma il mercato lo ha portato verso altre destinazioni“. Nella fattispecie Londra, al Tottenham di Antonio Conte, in cui giocherà dalla prossima stagione. A parlare dei retroscena riguardanti l’esterno dell’Udinese e della nazionale italiana Under 21, l’agente Stefano Antonelli, intervistato da Radio Kiss Kiss. Antonelli, agente: “A Destinynel” Sul suo assistito, classe 2002, Antonelli ha proseguito: “Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli più ha chiesto di Destiny. Erano i primi giorni del ritiro ...

Fcinternews.it

Negli ultimi giorni della scorsa sessione di mercato, il Chelsea , stando a quanto svelato dal Corriere dello Sport stamani, ha provato ad acquistare dall' Inter Denzel Dumfries con la stessa formula ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...