Ucraina, forte esplosione a Melitopol: 'Bomba indirizzata a una collaborazionista dei russi'

A Melitopol è stata avvertita una forte esplosione, come ha riferito il sindaco in esilio Ivan Fedorov. La pubblicazione Ria Melitopol dice che l'obiettivo dell'ordigno era una collaboratrice Ucraina

