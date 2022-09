Salernitana | defezione importante in vista della gara col Sassuolo

Leggi su anteprima24

Salerno – Ancora defezioni importanti: migliora ma non è ancora pronto Berardi fermo da tre settimane per un problema muscolare, mentre non saranno a disposizione anche Traorè, Muldur e Defrel. Ha recuperato Ceide. Diversi i dubbi di formazione. Nel 4-3-3, difesa con centrali Ferrari e uno tra Ayhan e Tressoldi con Erlic possibile sorpresa. Laterali Toljan, con il dubbio a sinistra Rogerio o Kyriakupolos. Centrocampo con Maxime Lopez e Frattesi affiancati da Henrique o Harroui. Tridente offensivo, Laurientè potrebbe essere impiegato dall'inizio, più sicuro del posto Pinamonti insidiato da Alvarez. Da non escludere l'utilizzo del giovane D'Andrea come esterno. La, che domenica prossima sarà impegnata in campionato a Reggio Emilia contro il, ha svolto oggi una seduta di allenamento sui campi del Centro ...