Allerta meteo in Campania, tempo in peggioramento: pioggia a dirotto e temporali (Di giovedì 29 settembre 2022) Ancora piogge e temporali, poi dal weekend lo scenario metereologico cambierà. In attesa dell’arrivo della ottobrata Azzorre, che regalerà un clima decisamente più mite e piacevole, tocca ancora usare gli ombrelli. In particolare, per la Campania è stato diramato un avviso di Allerta meteo dalla Protezione civile. Allerta meteo in Campania, tempo in peggioramento: pioggia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 29 settembre 2022) Ancora piogge erali, poi dal weekend lo scenario metereologico cambierà. In attesa dell’arrivo della ottobrata Azzorre, che regalerà un clima decisamente più mite e piacevole, tocca ancora usare gli ombrelli. In particolare, per laè stato diramato un avviso didalla Protezione civile.ininL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

DPCgov : ???? #allertaARANCIONE, giovedì #29settembre, su parte della Sardegna, ???? #allertaGIALLA in 12regioni. In arrivo piog… - RaiNews : Meteo, allerta gialla della protezione civile in 12 regioni, in arrivo 'piogge e temporali al Centro e su parte del… - DPCgov : ????Allerta ROSSA, lunedì #26settembre, su parte Basilicata ???? Allerta ARANCIONE in Calabria Molise Puglia Campania B… - lavocedigenova : Maltempo, allerta meteo gialla per temporali su centro e levante ligure - positanonews : Meteo ancora critico in Campania: nuova allerta per frane in costa di Sorrento e Amalfi tra le #news… -