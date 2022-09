Taranto | questioni siderurgico | presidio Usb all’ispettorato del lavoro Incontro con il dirigente

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Usv: La manifestazione organizzata dall’Unione Sindacale di Base questa mattina si è tenuta in un luogo simbolo, quello della sede dell’Ispettorato del, per lanciare un messaggio a tutte le istituzioni affinché siano accanto ai lavoratori dello stabilimento, gestito con molteplici abusi. Nel corso del, il coordinatore provinciale Usb Franco Rizzo e altri rappresentanti del sindacato hanno incontrato il direttore della Direzione Territoriale deldi, Michele Campanelli. Franco Rizzo: “Abbiamo chiesto di velocizzare le pratiche e di affrontare lepiù grosse e urgenti, facendo slittare quelle rinviabili e l’Ispettorato, pur lamentando carenza di personale, ha garantito che tutte le denunce presentate ...

Noi Notizie

Nel 2012 il Tribunale diha prodotto un'indagine che evidenzia, che nel 2010, lo ... il che sollevadi giustizia ambientale molto gravi'. Alessandro Ronca Vivere Senza Bollette Terra ...Così è stato in queste settimane per la sinistra, che con il cosiddetto patto diha toccato ... Perché lepolitiche fondamentali hanno sempre questo carattere: che le ritroviamo, ... Taranto: questioni siderurgico, presidio Usb all'ispettorato del lavoro La manifestazione organizzata dall’Unione Sindacale di Base questa mattina si è tenuta in un luogo simbolo, quello della sede dell’Ispettorato del Lavoro, per lanciare un messaggio a tutte le istituzi ...Per il candidato alla Camera per Taranto e Provincia la politica deve dare risposte e soprattutto aumentare le risorse a disposizione e ...