Serie A, assemblea di Lega approva linee guida per diritti tv triennio 2024/2027 (Di mercoledì 28 settembre 2022) La Lega Serie A ha approvato in assemblea in via Rosellini all’unanimità le linee guida per la commercializzazione centralizzata dei diritti tv per il triennio 2024/2027, primo passo di un iter che prevede ora l’invio alle autorità competenti in modo tale da procedere poi al bando e alla commercializzazione: “E’ un passaggio importante, che permetterà alla Lega Serie A di avviare concretamente le operazioni per il prossimo periodo, dopo il 2024. Ringrazio l’ad De Siervo e tutta la struttura per questa anticipazione rispetto agli anni passati. Le linee guida tengono conto anche della modifica legislativa intervenuta qualche mese fa, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022) LaA hato inin via Rosellini all’unanimità leper la commercializzazione centralizzata deitv per il, primo passo di un iter che prevede ora l’invio alle autorità competenti in modo tale da procedere poi al bando e alla commercializzazione: “E’ un passaggio importante, che permetterà allaA di avviare concretamente le operazioni per il prossimo periodo, dopo il. Ringrazio l’ad De Siervo e tutta la struttura per questa anticipazione rispetto agli anni passati. Letengono conto anche della modifica legislativa intervenuta qualche mese fa, ...

sportli26181512 : #Media #Notizie La Serie A approva le linee guida per i diritti 2024-2027: Si è svolta oggi pomeriggio, nella sede… - sportli26181512 : Galliani: 'Non sono per l'abbattimento di San Siro. Sono per la costruzione di un nuovo stadio': Dopo l'assemblea d… - sportface2016 : #SerieA, assemblea di #Lega approva linee guida per #dirittitv triennio 2024/2027 - GiornaleVicenza : #seriec L'assemblea di Lega Pro ha avvallato la proposta del presidente Ghirelli di anticipare le partite in invern… - ParmaLiveTweet : Serie B, fissata per il 5 ottobre l'assemblea di Lega -