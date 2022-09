Nascondere lo stato online WhatsApp è possibile per sempre più utenti (Di mercoledì 28 settembre 2022) Chi attende ancora di poter Nascondere lo stato online WhatsApp da occhi indiscreti deve sapere che la funzione è ora disponibile per un numero sempre maggiore di persone. I fortunati sono naturalmente coloro che sono iscritti al programma sperimentale del servizio di messaggistica, in particolare quello Android. L’informatore WABetaInfo ci comunica che la versione Android 2.22.21.8 di WhatsApp introduce la possibilità di Nascondere lo stato online per l’applicazione ad un numero maggiore di utenti rispetto al passato. Non siamo alla release definitiva della funzione che non è ancora di scena e purtroppo tarderà ancora ma chi è un tester del servizio può già beneficiare di questo plus per proteggere la sua ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 settembre 2022) Chi attende ancora di poterloda occhi indiscreti deve sapere che la funzione è ora disponibile per un numeromaggiore di persone. I fortunati sono naturalmente coloro che sono iscritti al programma sperimentale del servizio di messaggistica, in particolare quello Android. L’informatore WABetaInfo ci comunica che la versione Android 2.22.21.8 diintroduce la possibilità diloper l’applicazione ad un numero maggiore dirispetto al passato. Non siamo alla release definitiva della funzione che non è ancora di scena e purtroppo tarderà ancora ma chi è un tester del servizio può già beneficiare di questo plus per proteggere la sua ...

