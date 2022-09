L’incontro tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini alla Camera: «Grande collaborazione e unità di intenti» (Di mercoledì 28 settembre 2022) Si è concluso il primo vis-à-vis tra il segretario della Lega, Matteo Salvini e la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Un incontro dal quale è emersa «Grande collaborazione e unità di intenti», scrivono i due leader in una nota congiunta. Un confronto arrivato all’indomani del colloquio tra la vincitrice delle elezioni e Antonio Tajani, nel quale si sarebbe fatto il punto sui primi passi dell’esecutivo (che per la verità difficilmente arriverà prima della seconda metà di ottobre) e arrivare alla composizione di una possibile squadra di governo da sottoporre al presidente della Repubblica. Anche con Salvini, a Montecitorio, i leader hanno parlato «delle urgenze all’ordine del giorno del governo e del ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 settembre 2022) Si è concluso il primo vis-à-vis tra il segretario della Lega,e la presidente di Fratelli d’Italia. Un incontro dal quale è emersa «di», scrivono i due leader in una nota congiunta. Un confronto arrivato all’indomani del colloquio tra la vincitrice delle elezioni e Antonio Tajani, nel quale si sarebbe fatto il punto sui primi passi dell’esecutivo (che per la verità difficilmente arriverà prima della seconda metà di ottobre) e arrivarecomposizione di una possibile squadra di governo da sottoporre al presidente della Repubblica. Anche con, a Montecitorio, i leader hanno parlato «delle urgenze all’ordine del giorno del governo e del ...

