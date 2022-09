Giornata per l’aborto libero e sicuro, Appendino in piazza a Torino: “Qui per difendere un diritto che ancora non esiste dappertutto” (Di mercoledì 28 settembre 2022) C’è anche Chiara Appendino in piazza a Torino per la Giornata per l’aborto libero e sicuro. L’ex sindaca del capoluogo piemontese, neo eletta deputata con il Movimento 5 stelle, ha partecipato alla manifestazione sottolineando di essere scesa in piazza “come Chiara, come donna e ovviamente anche per il nuovo ruolo che eserciterò”. “Queste battaglie vanno fatte nelle istituzioni ma anche fuori – ha aggiunto – Noi all’idea di Dio, Patria e Famiglia contrapponiamo un’idea di un Paese che guarda ai giovani, ai diritti e all’ambiente”. !In un Paese normale dovremo parlare di andare avanti e progredire, oggi purtroppo stiamo parlando di difendere quello che attualmente c’è e che, peraltro, non funziona ancora perché il tema ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) C’è anche Chiarainper laper. L’ex sindaca del capoluogo piemontese, neo eletta deputata con il Movimento 5 stelle, ha partecipato alla manifestazione sottolineando di essere scesa in“come Chiara, come donna e ovviamente anche per il nuovo ruolo che eserciterò”. “Queste battaglie vanno fatte nelle istituzioni ma anche fuori – ha aggiunto – Noi all’idea di Dio, Patria e Famiglia contrapponiamo un’idea di un Paese che guarda ai giovani, ai diritti e all’ambiente”. !In un Paese normale dovremo parlare di andare avanti e progredire, oggi purtroppo stiamo parlando diquello che attualmente c’è e che, peraltro, non funzionaperché il tema ...

