“All’interno della comunità per migranti assunti parenti di assessori e consiglieri comunali”, l’interrogazione sul caso in Sicilia (Di mercoledì 28 settembre 2022) Un’interrogazione parlamentare, partita dalla lettera di una madre disperata, accende i riflettori su una presunta parentopoli nella gestione di un progetto di accoglienza di trenta migranti in un piccolo paese della provincia palermitana. A scuotere il Comune di Roccamena, nel cuore della Sicilia, è la nuova interrogazione presentata dal deputato della Lega Alessandro Pagano che ha chiesto lumi al ministero dell’Interno su ciò che è accaduto nella cittadina. Il parlamentare aveva già presentato, senza successo, una prima interrogazione già nel 2020, quando Dorotea Pirrone aveva denunciato in Prefettura la gestione della comunità. Tutto nasce dal curriculum del figlio della donna, Vincenzo Miceli, presentato all’associazione “La Mano di Francesco”, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Un’interrogazione parlamentare, partita dalla lettera di una madre disperata, accende i riflettori su una presunta parentopoli nella gestione di un progetto di accoglienza di trentain un piccolo paeseprovincia palermitana. A scuotere il Comune di Roccamena, nel cuore, è la nuova interrogazione presentata dal deputatoLega Alessandro Pagano che ha chiesto lumi al ministero dell’Interno su ciò che è accaduto nella cittadina. Il parlamentare aveva già presentato, senza successo, una prima interrogazione già nel 2020, quando Dorotea Pirrone aveva denunciato in Prefettura la gestione. Tutto nasce dal curriculum del figliodonna, Vincenzo Miceli, presentato all’associazione “La Mano di Francesco”, che ...

