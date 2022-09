Mondiali di Equitazione 2022: negli Attacchi trionfa Boyd Exell (Di martedì 27 settembre 2022) L'australiano Boyd Exell conquista il suo sesto titolo del Mondo di Attacchi, mettendo la parola fine a due straordinarie settimane di competizione ai Pratoni del Vivaro . Nell'atto conclusivo dell'... Leggi su leggo (Di martedì 27 settembre 2022) L'australianoconquista il suo sesto titolo del Mondo di, mettendo la parola fine a due straordinarie settimane di competizione ai Pratoni del Vivaro . Nell'atto conclusivo dell'...

TG24info : Rocca di Papa – #Coldiretti al “Pratone” per i campionati mondiali di | - Affaritaliani : Mondiali di Equitazione 2022: trionfa Boyd Exell negli Attacchi. Video - sportface2016 : #Equitazione, Mondiali: successo ai #PratonidelVivaro, #Exell vince il sesto titolo consecutivo - ecchiudo : @China5ki In compenso c'è l'equitazione e i mondiali Juniores di Tiro a Volo - zazoomblog : Equitazione Mondiali 2022: Exell in testa dopo la prova di dressage - #Equitazione #Mondiali #2022: #Exell -