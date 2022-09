In asta 2 BTP e un CCTeu oggi 29 settembre 2022: regolamento ad ottobre (Di martedì 27 settembre 2022) Sul fronte delle aste di titoli di stato, oggi 29 settembre si terrà l’ultimo appuntamento del mese in corso. Iniziato in sordina, settembre si è poi rilevato un mese movimentato per quanto riguarda le nuove aste di bond sovrani grazie all’exploit dell’ultima settimana. Il 27 settembre si è tenuta l’asta short term/BTP€i, ieri è stata la volta del secondo collocamento mensile di BOT e per finire chiusura con il botto oggi 29 settembre quando ci sarà il collocamento di due nuove tranche di BTP e di una nuova tranche del CCTeu. Tre titoli già in corso di emissione, quindi, eppure l’appeal dell’appuntamento è molto alto anche perchè uno dei due BTP al centro dell’asta di fine settembre è un decennale ed è noto a ... Leggi su risparmioggi (Di martedì 27 settembre 2022) Sul fronte delle aste di titoli di stato,29si terrà l’ultimo appuntamento del mese in corso. Iniziato in sordina,si è poi rilevato un mese movimentato per quanto riguarda le nuove aste di bond sovrani grazie all’exploit dell’ultima settimana. Il 27si è tenuta l’short term/BTP€i, ieri è stata la volta del secondo collocamento mensile di BOT e per finire chiusura con il botto29quando ci sarà il collocamento di due nuove tranche di BTP e di una nuova tranche del. Tre titoli già in corso di emissione, quindi, eppure l’appeal dell’appuntamento è molto alto anche perchè uno dei due BTP al centro dell’di fineè un decennale ed è noto a ...

