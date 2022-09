Grande Fratello Vip, chi è finito in nomination ieri sera? (Di martedì 27 settembre 2022) Chi è finito in nomination nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 7? Dopo la prima votazione di giovedì scorso, che aveva visto Alberto De Pisis e Antonella Fiordelisi costretti a finire nella stanza delle bambole, stavolta quelle di ieri sono state nomination vere. C’è un però: Alfonso Signorini ha omesso ai vipponi fino all’ultimo il reale obiettivo delle prime nomination di questa settimana, che mettono in palio l’immunità. In pratica, i concorrenti erano convinti di votare per la persona che volevano fuori dalla casa, quando invece quello stesso nome andava a concorrere per ottenere l’immunità dal pubblico da casa. A seguire le nomination della puntata di ieri del ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 27 settembre 2022) Chi èinnella puntata didelVip 7? Dopo la prima votazione di giovedì scorso, che aveva visto Alberto De Pisis e Antonella Fiordelisi costretti a finire nella stanza delle bambole, stavolta quelle disono statevere. C’è un però: Alfonso Signorini ha omesso ai vipponi fino all’ultimo il reale obiettivo delle primedi questa settimana, che mettono in palio l’immunità. In pratica, i concorrenti erano convinti di votare per la persona che volevano fuori dalla casa, quando invece quello stesso nome andava a concorrere per ottenere l’immunità dal pubblico da casa. A seguire ledella puntata didel ...

