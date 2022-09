Elezioni 2022, Bannon: “Meloni non è radicale” (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – “E’ per Dio, patria e famiglia. Tutto questo non mi sembra essere radicale”. Così, nel corso di una trasmissione alla tv americana, Steve Bannon nel suo podcast War Room ha parlato di Giorgia Meloni e della vittoria nelle Elezioni politiche 2022 in Italia. La leader di Fratelli d’Italia in alcuni ambienti, dice Bannon, viene definita “anche più pericolosa dei fascisti”. “Sono in confusione totale – commenta l’ex consigliere di Donald Trump -Questo la rende una nazionalista cristiana. Il peggiore dei fascisti, giusto?”. Nel 2018, Bannon è stato ospite di Atreju, la festa di Fratelli d’Italia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – “E’ per Dio, patria e famiglia. Tutto questo non mi sembra essere”. Così, nel corso di una trasmissione alla tv americana, Stevenel suo podcast War Room ha parlato di Giorgiae della vittoria nellepolitichein Italia. La leader di Fratelli d’Italia in alcuni ambienti, dice, viene definita “anche più pericolosa dei fascisti”. “Sono in confusione totale – commenta l’ex consigliere di Donald Trump -Questo la rende una nazionalista cristiana. Il peggiore dei fascisti, giusto?”. Nel 2018,è stato ospite di Atreju, la festa di Fratelli d’Italia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

MediasetTgcom24 : Elezioni, Luigi Di Maio fuori dal Parlamento #dimaio - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - FlorentinaTapuc : Elezioni Politiche 2022: ecco tutti gli eletti in Abruzzo. Di Padova al “fotofinish” su Sottanelli - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: 'Perché i vecchi hanno il diritto di voto? Perchè?'. La closet organizer Giulia Torelli è finita nella bufera per le sue… -