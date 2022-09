Un salto indietro al 1864... (Di lunedì 26 settembre 2022) Pessime notizie arrivano dall’Arizona, negli USA, sul tema diritti delle donne. Lo Stato ha, infatti, ripristinato la legge sull’aborto del 1864. Alexandria Ocasio-Cortez arrestata: protestava alla Corte Suprema per la sentenza sull’aborto X Aborto in Arizona: divieto totale Questo significa che l’interruzione di gravidanza sarà vietata dopo la 15esima settimana di gestazione, praticamente sempre, anche per ... Leggi su iodonna (Di lunedì 26 settembre 2022) Pessime notizie arrivano dall’Arizona, negli USA, sul tema diritti delle donne. Lo Stato ha, infatti, ripristinato la legge sull’aborto del. Alexandria Ocasio-Cortez arrestata: protestava alla Corte Suprema per la sentenza sull’aborto X Aborto in Arizona: divieto totale Questo significa che l’interruzione di gravidanza sarà vietata dopo la 15esima settimana di gestazione, praticamente sempre, anche per ...

