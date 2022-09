Sport in tv oggi lunedì 26 settembre | orari e programma completo Dove vedere gli eventi in streaming

(Di lunedì 26 settembre 2022) Si annuncia un26quanto mai ricco diivi quello che vivremo. Tantissimo tennis, con i tornei ATP di San Diego, Seoul, Sofia e Tel Aviv, quindi i WTA di Tallinn, e Parma. Piatto forte della giornata, tuttavia, sarà il calcio. L’Italia sarà di scena in Ungheria per l’ultima sfida del girone di Nations League, mentre Inghilterra-Germania andrà a definire chi passerà il turno tra le quattro squadre. Non mancheranno gliUSA, con il match Broncos-49ers, quindi grande attenzione sulla sfida tra Italia e Porto Rico dei Mondiali di volley femminili. Andiamo, quindi, a scoprire nel dettaglio l’elencodegliivi di. ELENCO...

Commenta per primo Lunga intervista questa mattina sulle colonne della Gazzetta delloper Kevin Strootman. Al quotidiano sportivo il centrocampista olandese ha spiegato ... ' L'entusiasmo di...Più leggero (ha perso oltre tre chili) , Porzingisferma la bilancia a quota 106. 'Quei chili in più non mi servivano: devo essere forte, e non mi sono mai sentito così bene ', dice. Lo sperano ... Nations League, il calendario delle partite di oggi Ora si lotta punto a punto, anche se ancora una volta è l'Estonia ad accelerare prima della fine del quarto e a chiudere avanti 21 - 15. A inizio secondo quarto ancora gli estoni protagonisti e nuovo ...