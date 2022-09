Erice è chiusa per "tempesta", nubifragi e allagamenti a Trapani (Di lunedì 26 settembre 2022) AGI - Violenta pioggia a Palermo dalle prime ore del giorno. E nubifragio a Trapani dove si registrano i maggiori disagi, nel capoluogo, nella provincia. Una fitta pioggia è caduta dalla scorsa notte con allagamenti in abitazioni, uffici e garage. Strade come torrenti. Il sindaco Giacomo Tranchida ha deciso la chiusura delle scuole, degli uffici pubblici, delle ville e del cimitero. Anche Erice sott'acqua come il capoluogo Trapani. La sindaca Daniela Toscano parla di "tempesta" e ha invitato i cittadini" a non uscire da casa fino al superamento dello stato di emergenza". Ha quindi emanato una ordinanza urgente in considerazione delle intense precipitazioni e che si sono abbattute nel territorio comunale causando allagamenti e disagi nella viabilita' ed a tutela della ... Leggi su agi (Di lunedì 26 settembre 2022) AGI - Violenta pioggia a Palermo dalle prime ore del giorno. Eo adove si registrano i maggiori disagi, nel capoluogo, nella provincia. Una fitta pioggia è caduta dalla scorsa notte conin abitazioni, uffici e garage. Strade come torrenti. Il sindaco Giacomo Tranchida ha deciso la chiusura delle scuole, degli uffici pubblici, delle ville e del cimitero. Anchesott'acqua come il capoluogo. La sindaca Daniela Toscano parla di "" e ha invitato i cittadini" a non uscire da casa fino al superamento dello stato di emergenza". Ha quindi emanato una ordinanza urgente in considerazione delle intense precipitazioni e che si sono abbattute nel territorio comunale causandoe disagi nella viabilita' ed a tutela della ...

