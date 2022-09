DART: la missione spaziale per deviare gli asteroidi che minacciano la Terra (Di lunedì 26 settembre 2022) La NASA lancerà questa notte, all’una e quattordici minuti, la sonda DART nello spazio. Il suo obbiettivo è colpire l’asteroide Dymorphos, un masso di 160 metri di diametro che viaggia a 11 milioni di chilometri dal nostro pianeta. Nonostante esso non rappresenti una minaccia, la missione punta a testare le capacità dell’aeronautica spaziale di deviare le traiettorie di corpi celesti di tali dimensioni. Già “solo” un asteroide di 50 metri di diametro, può causare un impatto 150 volte più potente della bomba di Hiroshima. I costi per lo sviluppo, il monitoraggio e il lancio della sonda destinata schiantarsi è ammonta a 324.5 milioni di dollari. Nonostante Dymorphos sia un satellite di Didymos, un asteroide più grande che ci permette di identificarlo, la sonda viaggia verso un corpo di cui non si conosce la forma esatta, ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 settembre 2022) La NASA lancerà questa notte, all’una e quattordici minuti, la sondanello spazio. Il suo obbiettivo è colpire l’asteroide Dymorphos, un masso di 160 metri di diametro che viaggia a 11 milioni di chilometri dal nostro pianeta. Nonostante esso non rappresenti una minaccia, lapunta a testare le capacità dell’aeronauticadile traiettorie di corpi celesti di tali dimensioni. Già “solo” un asteroide di 50 metri di diametro, può causare un impatto 150 volte più potente della bomba di Hiroshima. I costi per lo sviluppo, il monitoraggio e il lancio della sonda destinata schiantarsi è ammonta a 324.5 milioni di dollari. Nonostante Dymorphos sia un satellite di Didymos, un asteroide più grande che ci permette di identificarlo, la sonda viaggia verso un corpo di cui non si conosce la forma esatta, ...

Link4Universe : Ancora poche ore e noi umani devieremo l'orbita di un oggetto del Sistema Solare!! Per la prima volta, testeremo un… - Link4Universe : OGGI una sonda spaziale della NASA, chiamata #DART, si schianterà in diretta contro la luna di un asteroide nella P… - ESA_Italia : Questa notte, la #NASA farà intenzionalmente schiantare la missione #DART contro l'asteroide di 160 m Dimorphos, pe… - izumisenmx : RT @Link4Universe: Ancora poche ore e noi umani devieremo l'orbita di un oggetto del Sistema Solare!! Per la prima volta, testeremo un sist… - FridaeArtemisia : RT @Link4Universe: Ancora poche ore e noi umani devieremo l'orbita di un oggetto del Sistema Solare!! Per la prima volta, testeremo un sist… -