Calciomercato Roma, piace Timber dell'Ajax

Calciomercato Roma: gli occhi di Tiago Pinto per il futuro su Jurrien Timber, difensore centrale dell'Ajax

La Roma ha messo gli occhi su Jurrien Timber, difensore classe 2001 dell'Ajax. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sarebbero anche i giallorossi tra le squadre interessate al giovane difensore. Non un affare semplice da chiudere: il calciatore ha una valutazione alta, 45 milioni stando al sito Transfermarkt, e la concorrenza è agguerrita: piace al Bayern Monaco e al Manchester United.

