Serie A2, il Benevento 5 debutta con un pareggio interno contro il Canosa (Di domenica 25 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – È iniziata con un pareggio (2-2) l’avventura del GG Team Wear Benevento 5 nel torneo di Serie A2. Ai giallorossi di mister Nitti non è bastata una grande gara al «PalaTedeschi» per avere la meglio sul Canosa A5, compagine neopromossa ma che ha allestito un collettivo ambizioso. Profondamente rinnovata rispetto alla scorsa stagione, la squadra sannita è partita con il piede giusto creando un paio di ottime occasioni sventate da Lupinella, ma sono stati gli ospiti a portarsi in vantaggio con Senna, lesto ad approfittare di una palla vagante in mezzo al campo con Mambella fuori dai pali. La risposta del Benevento 5 è stata di quelle importanti, ma i giallorossi hanno sempre trovato sulla loro strada un Lupinella in grande spolvero. Nella ripresa, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– È iniziata con un(2-2) l’avventura del GG Team Wear5 nel torneo diA2. Ai giallorossi di mister Nitti non è bastata una grande gara al «PalaTedeschi» per avere la meglio sulA5, compagine neopromossa ma che ha allestito un collettivo ambizioso. Profondamente rinnovata rispetto alla scorsa stagione, la squadra sannita è partita con il piede giusto creando un paio di ottime occasioni sventate da Lupinella, ma sono stati gli ospiti a portarsi in vantaggio con Senna, lesto ad approfittare di una palla vagante in mezzo al campo con Mambella fuori dai pali. La risposta del5 è stata di quelle importanti, ma i giallorossi hanno sempre trovato sulla loro strada un Lupinella in grande spolvero. Nella ripresa, ...

