LIVE Superbike, GP Catalogna 2022 in DIRETTA: superpole race e gara-2, Bautista per la fuga (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Cronaca superpole – Cronaca gara-1 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, buongiorno a tutte e a tutti! Benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della domenica del Gran Premio della Catalogna 2022 di Superbike! Archiviate prove libere, superpole e gara-1, oggi i piloti saranno protagonisti nella superpole race e, soprattutto, in gara-2! Il primo dei due appuntamenti è in programma alle ore 11:10, vedrà partire davanti a tutti (frutto della superpole di ieri) un sorprendente Iker Lecuona e, a sua volta, stabilirà la griglia di partenza per la successiva gara-2 (alle ore 14:00), assegnando al ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca– Cronaca-1 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, buongiorno a tutte e a tutti! Benvenuti allatestuale della domenica del Gran Premio delladi! Archiviate prove libere,-1, oggi i piloti saranno protagonisti nellae, soprattutto, in-2! Il primo dei due appuntamenti è in programma alle ore 11:10, vedrà partire davanti a tutti (frutto delladi ieri) un sorprendente Iker Lecuona e, a sua volta, stabilirà la griglia di partenza per la successiva-2 (alle ore 14:00), assegnando al ...

zazoomblog : LIVE Superbike GP Catalogna 2022 in DIRETTA: Bautista domina in Gara-1 e scappa in classifica 2° Rea 4° Rinaldi su… - zazoomblog : LIVE Superbike GP Catalogna 2022 in DIRETTA: tutto pronto per Gara-1 Lecuona dalla pole i Big-3 lottano per il tito… - OA_Sport : LIVE #Superbike, GP Catalogna 2022 in DIRETTA: tutto pronto per Gara-1, #Lecuona dalla pole, i Big-3 lottano per il… - gponedotcom : Sfida incandescente al Montmelò con Lecuona e la Honda che partono per la prima volta dalla pole con le Kawasaki di… -