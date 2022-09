Guida TV: programmi di stasera, domenica 25 settembre 2022 (Di domenica 25 settembre 2022) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, domenica 25.9.2022, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Soliti Ignoti – Il ritorno/Speciale Porta a Porta Game Show/Attualità RAI2 N.C.I.S. Los Angeles Serie TV RAI3 Il colpo del leone Documentario RETE4 Speciale Quarta Repubblica Attualità CANALE5 Scherzi a Parte Varietà ITALIA1 Skyscraper Film LA7 In Onda/Speciale TgLa7 Attualità REALTIME Il Castello delle Cerimonie/90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni Docureality CIELO Lussuria – Seduzione e tradimento Film TV8 UEFA Nations League: Olanda-Belgio Calcio NOVE Vuoti a perdere Varietà first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di domenica 25 settembre 2022)aitv della prima serata di oggi,25.9., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Soliti Ignoti – Il ritorno/Speciale Porta a Porta Game Show/Attualità RAI2 N.C.I.S. Los Angeles Serie TV RAI3 Il colpo del leone Documentario RETE4 Speciale Quarta Repubblica Attualità CANALE5 Scherzi a Parte Varietà ITALIA1 Skyscraper Film LA7 In Onda/Speciale TgLa7 Attualità REALTIME Il Castello delle Cerimonie/90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni Docureality CIELO Lussuria – Seduzione e tradimento Film TV8 UEFA Nations League: Olanda-Belgio Calcio NOVE Vuoti a perdere Varietà first appeared on Ascolti Tv Blog.

