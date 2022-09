Domina | Soho | Fam o Circus? Anche in autunno | il divertimento continua

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 25 settembre 2022) L'estate 2022 sarà ricordata dagli addetti ai lavori di turismo ecome un momento di rinascita e crescita assolute. Dopo il Covid e nonostante l'eco della guerra in Ucraina, gli italiani sono tornati a sorridere e a provare a godersi il proprio tempo libero, a tutte le età. "Happiness in your free time", in italiano felicità nel tuo tempo libero, lo slogan scelto darappresenta bene la situazione: con i suoi grandi resort a Sharm e in Sicilia a San Flavia (PA),mette insieme sport, sole e serate da vivere al ritmo dei dinner show di The Beach Luxury Club, presente in entrambe le location. Il bello è che sul Mar Rosso, l'atmosfera di festa da vivere in famiglia o con gli amicitutto l'anno e lo staff dista già pensando ai party di Capodanno 2023, da ...