Tu Si Que Vales 2022: Titan the Robot (video e gallery) (Di sabato 24 settembre 2022) Nella seconda puntata di Tu Si Que Vales 2022 di stasera, 24 settembre 2022, abbiamo potuto conoscere anche Titan the Robot, un Robot ultramoderno alto 2,80m che ha interagito con la giuria con voce, suoni, canzoni, battute e…scherzi. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Il brano e, soprattutto, l’atteggiamento non è piaciuto né alla giuria, né al pubblico, che gli ha dato addirittura il 92% di no. Titan ha conquistato sia la giuria, che il pubblico. A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione di Titan the Robot nella puntata di ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 24 settembre 2022) Nella seconda puntata di Tu Si Quedi stasera, 24 settembre, abbiamo potuto conoscere anchethe, unultramoderno alto 2,80m che ha interagito con la giuria con voce, suoni, canzoni, battute e…scherzi. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Il brano e, soprattutto, l’atteggiamento non è piaciuto né alla giuria, né al pubblico, che gli ha dato addirittura il 92% di no.ha conquistato sia la giuria, che il pubblico. A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione dithenella puntata di ...

allynametweet : E si guarda tu sì que vales - realkekka : Purtroppo stasera niente tu si que vales per me, però,un secondo per dire quanto sia bella Giulia me lo prendo tutt… - RoncatoAgnese : 'Tu Si Que Vales': Un ricordo di Emma nella trasmissione... Il ritmo!? SEMPRE nel sangue?? - #TuSiQueVales #Emma - sangioegiusupp : mediaset sei cesso che non mi fai + registrare tu si que vales! - coralinemood : eccoci collegati con tu si que vales -