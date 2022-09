Il dettaglio per brillare tutto l'inverno (Di sabato 24 settembre 2022) Collane, bracciali, orecchini e anelli: la parure è completa anche in questo Autunno-inverno 2022. I preziosi su cui puntare? Gioielli design eterno, che non conoscono tramonti, rigorosamente in oro, soprattutto bianco, e dai tocchi luminosi, diamanti e pietre colorate. inverno 2022: tendenze gioielli guarda le foto Gioielli in oro bianco e giallo forever Gli stili si alternano, passando dai design classico alle forme più contemporanee. Emblema del gusto moderno la maison Vhernier propone la collezione “Coucher du Soleil” dove bracciali e anelli sono ... Leggi su iodonna (Di sabato 24 settembre 2022) Collane, bracciali, orecchini e anelli: la parure è completa anche in questo Autunno-2022. I preziosi su cui puntare? Gioielli design eterno, che non conoscono tramonti, rigorosamente in oro, sopratbianco, e dai tocchi luminosi, diamanti e pietre colorate.2022: tendenze gioielli guarda le foto Gioielli in oro bianco e giallo forever Gli stili si alternano, passando dai design classico alle forme più contemporanee. Emblema del gusto moderno la maison Vhernier propone la collezione “Coucher du Soleil” dove bracciali e anelli sono ...

