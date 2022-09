I referendum in Ucraina rendono la minaccia nucleare più concreta che mai (Di sabato 24 settembre 2022) «La Russia ha scelto la sua strada. Non c’è modo di tornare indietro». Le parole di Dmitry Medvedev, ex presidente russo e attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione, non lasciano molto spazio all’immaginazione: questa fase della guerra è un punto di svolta nel confronto politico e militare tra Russia e Occidente, iniziato con l’invasione dell’Ucraina il 24 febbraio. In un post su Telegram, giovedì Medvedev ha scritto che il territorio orientale ucraino sarebbe stato «accettato all’interno della Russia» dopo il completamento dei «referendum», promettendo di rafforzare la sicurezza di tutta l’area. E, ha aggiunto, il Cremlino non lo farà solo con le nuove forze chiamate a raccolta da Putin, ma anche con «ogni arma russa, incluse quelle nucleari tattiche», oltre che quelle ipersoniche. Non è certo la prima volta, in questi sette ... Leggi su linkiesta (Di sabato 24 settembre 2022) «La Russia ha scelto la sua strada. Non c’è modo di tornare indietro». Le parole di Dmitry Medvedev, ex presidente russo e attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione, non lasciano molto spazio all’immaginazione: questa fase della guerra è un punto di svolta nel confronto politico e militare tra Russia e Occidente, iniziato con l’invasione dell’il 24 febbraio. In un post su Telegram, giovedì Medvedev ha scritto che il territorio orientale ucraino sarebbe stato «accettato all’interno della Russia» dopo il completamento dei «», promettendo di rafforzare la sicurezza di tutta l’area. E, ha aggiunto, il Cremlino non lo farà solo con le nuove forze chiamate a raccolta da Putin, ma anche con «ogni arma russa, incluse quelle nucleari tattiche», oltre che quelle ipersoniche. Non è certo la prima volta, in questi sette ...

