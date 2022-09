I numeri del voto: oltre 50mln di elettori, in provincia di Pavia il comune più piccolo (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 46.127.514 le persone aventi diritto che domenica potranno votare in Italia per rinnovare i membri del Parlamento. Tra questi ci sono anche gli italiani residenti all’estero iscritti all’Aire che però voteranno in Italia. A questi vanno poi aggiunti tutti coloro che invece voteranno all’estero: parliamo di 4.741.790 elettori. In totale sono quindi 50.869.304 gli aventi diritto. A fornire questi dati è il Dossier sulle elezioni politiche del 25 settembre 2022, consultabile sul sito del ministero dell’Interno. Tra coloro che potranno votare in Italia ci sono più le donne: il 51,74% dei votanti sono infatti di genere femminile mentre il 48,26% uomini. Il comune dove si trovano meno aventi diritto è Rocca de’ Giorgi, in provincia di Pavia, con 25 elettori, mentre quello più popoloso è ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 46.127.514 le persone aventi diritto che domenica potranno votare in Italia per rinnovare i membri del Parlamento. Tra questi ci sono anche gli italiani residenti all’estero iscritti all’Aire che però voteranno in Italia. A questi vanno poi aggiunti tutti coloro che invece voteranno all’estero: parliamo di 4.741.790. In totale sono quindi 50.869.304 gli aventi diritto. A fornire questi dati è il Dossier sulle elezioni politiche del 25 settembre 2022, consultabile sul sito del ministero dell’Interno. Tra coloro che potranno votare in Italia ci sono più le donne: il 51,74% dei votanti sono infatti di genere femminile mentre il 48,26% uomini. Ildove si trovano meno aventi diritto è Rocca de’ Giorgi, indi, con 25, mentre quello più popoloso è ...

