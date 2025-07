Sportello per l' immigrazione Paesano | Non è solo un servizio ma un messaggio di accoglienza ascolto e presenza

Lo sportello per l’immigrazione di Paesano non è solo un servizio, ma un vero messaggio di accoglienza, ascolto e presenza. La recente firma di un Protocollo d’intesa tra il Comune di Maddaloni e la Cooperativa Sociale “CSC – Credito senza confini” rafforza questo impegno, inaugurando nuove iniziative nel quadro dei progetti FAMI 2021-2027. La nutrita presenza di cittadini e volontari testimonia come la solidarietà possa diventare motore di integrazione e speranza per tutti.

La giunta comunale di Maddaloni ha siglato un Protocollo d'intesa tra l'ente e la Cooperativa Sociale "CSC – Credito senza confini Soc. Coop. Soc." per la realizzazione delle attività nell'ambito dei progetti FAMI – Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione 2021-2027. La nutrita presenza di.

