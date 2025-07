Auto in fiamme a Rivalta | recuperato il corpo carbonizzato di un uomo

Una scena tragica si è consumata ieri sera a Rivalta, dove un'auto in fiamme ha rivelato il dramma di un uomo, il cui corpo carbonizzato è stato successivamente recuperato. La vicenda, avvolta nel mistero e nella tristezza, ha scosso la comunità locale, mentre le autorità indagano sulle cause di questa tragedia. Un episodio che lascia aperti molti interrogativi e che richiede risposte chiare e tempestive.

Una dramma quello che si è consumato nella serata di ieri, venerdì 11 luglio, a Rivalta. Era già calato il buio quando la sezione operativa di Moncalieri, insieme ai carabinieri di Orbassano, arrivava nei pressi di una zona boschiva, una cascina abbandonata nelle vicinanze del comune di Rivalta. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: rivalta - auto - fiamme - recuperato

