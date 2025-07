Si allontana da casa e scompare | ricerche in corso per trovare un 17enne

L’angoscia si fa sempre più intensa tra i familiari di Luca Berlese, il 17enne scomparso da Istrana lo scorso 9 luglio. Giorni di incessanti ricerche e preoccupazione, con le forze dell’ordine impegnate a trovare tracce del ragazzo e rassicurare chi lo aspetta a casa. La speranza di un lieto ritorno resta viva, ma l’attesa si fa sempre più difficile. Continueremo a seguire questa intricata vicenda fino a quando…

Sono giorni di grandissima apprensione per i familiari di Luca Berlese, un giovane di soli 17 anni allontanatsi dalla casa in cui vive con i genitori a Istrana lo scorso 9 luglio. Da mercoledì i familiari non hanno più avuto notizie del giovane e così ne hanno denunciato la scomparsa ai. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

