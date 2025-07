Acerbi con Gattuso la porta della Nazionale è definitivamente chiusa? L’idea del ct

Il futuro di Francesco Acerbi con la Nazionale si fa sempre più incerto. Dopo un percorso costellato di successi e sfide, le ultime decisioni della guida tecnica sembrano segnare una svolta definitiva. Con Gattuso ormai lontano dalla panchina azzurra, il difensore dell’Inter potrebbe dover voltare pagina, lasciando alle spalle un capitolo importante della sua carriera. La porta della nazionale, dunque, sembra ora ufficialmente chiusa per Acerbi.

per il difensore dell'Inter. Il futuro di Francesco Acerbi, difensore centrale esperto, con un contratto che lo lega all' Inter fino al 2026, sembra essere in discussione. Nonostante l'importante ruolo ricoperto nelle ultime stagioni, il 38enne difensore non sembra più essere una presenza irrinunciabile nel progetto nerazzurro ma nemmeno in quello della Nazionale. Con il cambio di commissario tecnico e l'arrivo di Rino Gattuso, che ha annunciato l'intenzione di puntare su giocatori più giovani, la posizione di Acerbi nel reparto difensivo azzurro sembra diventare sempre meno centrale.

In questa notizia si parla di: acerbi - gattuso - porta - nazionale

Italia, ecco Gattuso: "Non è vero che ci manca il talento. Gli infortunati restano a Coverciano. Acerbi? Non l'ho chiamato" - Italia, ecco Gattuso: un nuovo inizio carico di passione e determinazione. Con un obiettivo ambizioso – qualificarsi per i Mondiali 2026 – Rino si confronta con le sfide di una nazionale in ricostruzione, tra assenze e infortuni.

Oggi a Roma è stato presentato il nuovo ct della Nazionale Italiana di Calcio Rino Gattuso. Centinaia di giornalisti (e l'incursione a sorpresa di Michael Folorunsho) presenti, accanto al presidente Gravina e al capo delegazione Buffon. Gattuso ha raccontato Vai su Facebook

Gattuso: «Fondamentale tornare al Mondiale, non è vero che ci manca talento». Gravina: «L'Italia ha bisogno di; Italia, Gattuso: Chi viene convocato resta a Coverciano. Ho parlato con 35 giocatori, ma non con Acerbi; Gattuso: “Ho chiamato 30-35 giocatori, non Acerbi! Cosa ho detto a Chiesa, Spalletti…”.

