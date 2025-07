Napoli De Laurentiis al Giffoni Film Festival | l’annuncio ufficiale

Aurelio De Laurentiis, simbolo di passione e successo, si prepara a sorprendere ancora una volta al Giffoni Film Festival, portando il suo entusiasmo tra i giovani talenti. Dopo aver guidato il Napoli a venti scudetti in pochi anni, il patron azzurro dimostra di saper reinventarsi e puntare su nuove sfide. Questa estate, il suo investimento si fa ancora più interessante: scopriamo insieme cosa ha in serbo per il futuro.

Aurelio De Laurentiis sarà tra gli ospiti del Giffoni Film Festival. Il Napoli ha saputo vincere la bellezza di due scudetti in tre anni. Gran parte del merito, ovviamente, è di Aurelio De Laurentiis, capace anche di capire i suoi errori. Dopo i disastri dell'anno scorso, infatti, il patron partenopeo si è affidato completamente ad Antonio Conte. In questa sessione estiva di calciomercato, invece, Aurelio De Laurentiis sta investendo tantissimo per mantenere la promessa fatta al tecnico salentino, ovvero quella di allestire una squadra che si faccia trovare pronta per le quattro competizioni dell'anno prossimo.

