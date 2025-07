Cina-Regno Unito | ministro Esteri Wang incontra omologo per discutere relazioni

Il recente incontro tra il ministro degli Esteri cinese Wang Yi e l'omologo britannico David Lammy a Kuala Lumpur segna un passo importante nel rafforzamento delle relazioni bilaterali. Sotto la guida strategica dei leader di entrambe le nazioni, si prospetta un futuro di dialogo e cooperazione più stabile e prospero. Wang ha sottolineato che entrambe le parti dovrebbero...

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha incontrato ieri a Kuala Lumpur, in Malesia, il segretario agli Esteri britannico David Lammy, affermando che, sotto la guida strategica dei leader di entrambe le parti, le relazioni bilaterali si sono avviate sulla giusta strada di miglioramento e sviluppo. Wang, che e' anche membro dell'Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha dichiarato che entrambe le parti dovrebbero recuperare l'intento originario di essere partner strategici, cogliere l'andamento generale della cooperazione reciprocamente vantaggiosa, attenersi al rispetto reciproco, gestire in modo appropriato le differenze, e rispondere alle aspettative di tutti i settori dei due Paesi.

