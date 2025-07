Autocisterna di Gpl va fuori strada ed esplode | un morto e due feriti nel Bolognese

Un grave incidente nel Bolognese scuote la comunità: un'autocisterna di Gpl, fuori controllo, ha perso il suo percorso e si è trasformata in una devastante esplosione, causando un drammatico bilancio di un morto e due feriti. L’incidente, avvenuto a Crespellano poco prima delle 9, ha coinvolto anche un’auto, gettando nello sconcerto l’intera zona. La tragedia evidenzia quanto possa essere pericolosa una manovra errata o una distrazione alla guida.

