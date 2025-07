Condannato per violenza sessuale torna a insegnare Chi è il prof Giancarlo Di Vella

Dopo aver affrontato una condanna per violenza sessuale, il professor Giancarlo Di Vella riprende il suo ruolo di insegnante. La decisione ha suscitato scalpore e discussioni tra studenti e opinione pubblica, evidenziando le sfide e le complessità di un sistema che deve affrontare il delicato equilibrio tra giustizia e riabilitazione. Ma cosa comporta questa scelta per il mondo dell’istruzione e la fiducia nelle istituzioni?

Il professor Giancarlo Di Vella, ex direttore della scuola di specializzazione di medicina legale di Torino, tornerĂ ad insegnare. Lo scorso febbraio il 62enne aveva patteggiato una pena di un anno e undici mesi dopo che il tribunale del capoluogo piemontese lo aveva condannato per violenza sessuale e molestie nei confronti di alcune ex studentesse. I giudici gli avevano inflitto anche " la misura interdittiva del divieto, per dodici mesi, di esercitare presso persone giuridiche e imprese e la sospensione per un anno dell'esercizio di pubblici uffici ". Il nuovo incarico. Come anticipa il quotidiano La Stampa, Di Vella ha vinto il posto da professore associato di medicina legale bandito dalla Lum di Bari, un'universitĂ privata con sede a Casamassima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Condannato per violenza sessuale, torna a insegnare. Chi è il prof Giancarlo Di Vella

