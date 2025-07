Meteo in Liguria allerta gialla per temporali da questa notte fino a domenica pomeriggio | Previsioni

Prepariamoci a un weekend movimentato: la Liguria si trova in allerta gialla per temporali, con previsioni che vanno dalla notte di oggi fino a domenica pomeriggio. ARPAL ha segnalato possibili acquazzoni intensi e rischio di temporali su tutta la regione, dalle 3 alle 17 di domenica 13 luglio. Rimanete aggiornati e prendete le giuste precauzioni per affrontare queste condizioni climatiche instabili.

Arpal ha emesso un’allerta gialla per temporali su tutta la regione dalle 3 alle 17 di domenica 13 luglio. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Meteo in Liguria, allerta gialla per temporali da questa notte fino a domenica pomeriggio | Previsioni

