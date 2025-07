Domenica a rischio temporali scatta l' allerta gialla | Rischio danni e allagamenti

Domenica si prospetta una giornata a rischio temporali, con l’allerta gialla diramata dalla Protezione Civile dell’Emilia Romagna. Temporali di forte intensità potrebbero provocare danni e allagamenti in diverse zone, rendendo necessarie cautele e attenzione costante. È fondamentale seguire gli aggiornamenti e adottare le misure di sicurezza per proteggere sé stessi e i propri beni. Restate sintonizzati: la vostra sicurezza viene prima di tutto.

Si annuncia una domenica a tratti perturbata. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta gialla, specificando che "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati". Nell'avviso viene comunicato che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Domenica con il rischio vento a Bari, la Protezione Civile: "Forti correnti sulla Puglia" - Domenica a Bari e in tutta la Puglia si registra un rischio vento a causa di forti correnti settentrionali.

Meteo, domenica 13 luglio a rischio temporali: ecco dove - Sabato prevalenza di sole ma domenica 13 una perturbazione determinerà una nuova fase instabile su parte del Centro- Da meteo.it

Rischio di temporali forti, una domenica di allerta gialla in tutta la Toscana - Firenze, 5 luglio 2025 – Per domenica 6 luglio la Sala Operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un' allerta gialla per temporali forti. lanazione.it scrive