Villa Cristina il ' giallo' della riapertura in consiglio comunale

Un anno fa, il consiglio comunale approvava all’unanimità una mozione per restituire alla città Villa Cristina, un incantevole gioiello nel cuore storico. Ora, tra riaperture e impegni ancora da mantenere, si svela il giallo che tiene tutti con il fiato sospeso: quale sarà il prossimo passo per riportare questa preziosa oasi al suo splendore? La vicenda è ancora tutta da scrivere.

"Un anno fa veniva approvata in consiglio comunale una mozione consiliare a mia firma che prevedeva una serie di impegni da parte dell'amministrazione comunale per restituire alla città Villa Cristina, un bellissimo giardino di proprietà comunale situato in pieno centro storico in via Cappabianca. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: comunale - villa - cristina - consiglio

Pronta la nuova villa comunale, restyling completo: l'annuncio del sindaco - La villa comunale di San Valentino Torio si rifà il look grazie al restyling completo annunciato dal sindaco Michele Strianese.

Mercoledì mattina, a Villa San Pietro, il Sindaco di Pula, Walter Cabasino, insieme ai Sindaci di Sarroch, Villa San Pietro, Domus de Maria e Teulada, ha incontrato il Presidente del Consiglio di Abbanoa, Giuseppe Sardu, per discutere della mancata potabilità Vai su Facebook

Villa Cristina, il 'giallo' della riapertura in consiglio comunale; Cristina Borroni giura in consiglio a Castellanza: Sarò il sindaco di tutti, anche di chi non ha votato; Elezioni a Genova, tutte le preferenze dei candidati in Consiglio comunale.

Consiglio comunale, Villa è la proposta per la presidenza del ... - MSN - Alla fine il Pd ha scelto: il nome che proporrà per la presidenza del consiglio comunale, con il beneplacito della stessa sindaca Silvia Salis, sarà quello di Claudio Villa. Lo riporta msn.com

Consiglio comunale, la partita per la presidenza è tutta interna al ... - Donatella Alfonso, Vittoria Canessa Cerchi e Claudio Villa: sono i tre esponenti Pd in ballo per la presidenza del consiglio comunale. Segnala genova24.it