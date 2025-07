Consultorio familiare chiuso da aprile | interrogazione depositata in Comune

Dopo l’incendio che ha devastato la sede storica del consultorio familiare di via Montello, i cittadini trevigiani si trovano senza un punto di riferimento fondamentale per il supporto alle famiglie. Nonostante l’interrogazione depositata in Comune e gli impegni presi, sono trascorsi mesi senza una soluzione concreta. È ora di fare chiarezza e ripristinare al più presto quei servizi essenziali, perché il benessere della comunità non può aspettare ancora.

Sono ormai passati diversi mesi dall’incendio che ha reso inagibile la sede storica del consultorio familiare di via Montello. Dallo scorso aprile i servizi fondamentali per il benessere delle famiglie trevigiane sono rimasti senza una vera sede operativa nel territorio comunale. Alcune attività. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

