Mercato Inter 40 milioni dalle cessioni per l’affondo in difesa! Leoni il piano A ma spuntano due alternative

L'Inter si prepara a fare il grande salto con un budget ridotto, puntando sulle cessioni per finanziare un affondo deciso in difesa. Con circa 40 milioni da incassare, i nerazzurri stanno valutando diverse strategie, tra cui l'acquisto di Leoni come piano A, ma spuntano anche due alternative intriganti. La sfida è chiara: ottimizzare le risorse e rafforzare la rosa senza sbilanciare i conti. Le prossime settimane saranno decisive per scoprire quale strada sceglierà l'Inter.

I nomi nella lista. Con un budget destinato al mercato Inter in entrata che si è ridotto, il club meneghino si trova a dover puntare principalmente sulle cessioni per finanziare le operazioni in entrata. Il club nerazzurro, però, può contare su una serie di giocatori da piazzare, con l'obiettivo di incassare circa 40 milioni di euro. Tra i nomi più discussi ci sono Stankovic, Asllani, Buchanan e Sebastiano Esposito. Questi movimenti potrebbero rimpinguare le casse del club, dando il via libera a un importante investimento nel reparto difensivo, un'area da rinforzare secondo le richieste del nuovo allenatore Cristian Chivu.

