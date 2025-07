Tatuaggi anche la domenica | il Tar dà ragione a un negoziante di Oderzo

A Oderzo, la passione per l'arte del tatuaggio non si ferma neanche la domenica. Il Tar del Veneto ha dato ragione a un negoziante locale, riconoscendo il diritto di lavorare durante il fine settimana. Questa decisione potrebbe segnare un nuovo capitolo nel settore, influenzando le regole e le abitudini di molti tatuatori. La questione aperta invita a riflettere su come le normative si adattino alle esigenze dei professionisti e dei clienti.

Il caso sollevato da un tatuatore di Oderzo è destinato a fare scuola: il Tar del Veneto ha infatti accolto il ricorso presentato da un tatuatore opitergino contrario all'ordinanza comunale che, a giugno del 2024, aveva imposto la chiusura di domenica a tutti i negozi di tatuaggi di Oderzo. Il. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: oderzo - tatuaggi - domenica - ragione

Tatuaggi anche la domenica: il Tar dà ragione a un negoziante di Oderzo.

Tatuaggi, sentenza del Tar: si fanno anche di domenica. Liberalizzato il regolamento del Comune sugli orari e le aperture - Il tatuaggio può esser fatto anche di domenica: è stato liberalizzato il regolamento comunale che imponeva la chiusura domenicale alle attività di tatuaggio ... Da ilgazzettino.it