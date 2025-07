L' Ucraina tra nuovi attacchi subiti e armi in arrivo

L’Ucraina si trova ancora una volta al centro di un devastante conflitto, con nuove offensive che seminano paura e distruzione. Nella notte, 600 droni e oltre trenta missili hanno colpito Kiev e altre città dell’ovest, causando vittime e tensioni crescenti. La tensione si infittisce mentre arrivano armi e aiuti internazionali, pronti a sostenere il paese nel suo difficile cammino verso la pace. Ma fino a quando questa spirale di violenza continuerà?

È stata un'altra notte di terrore in Ucraina. La Russia ha lanciato 600 droni e una trentina di missili da crociera contro Kiev e diverse città nella parte occodentale del Paese. Si contano almeno due morti e una ventina di feriti. È l'ennesimo attacco di questi giorni ma questa volta i missili hanno preso di mira Leopoli, Lutsk e Chernivtsi vicino al confine polacco, tanto da far scattare l'allerta e far alzare in volo i cacciabombardieri di Varsavia.

