Cresce il complesso di Adone in Italia 60mila maschi soffrono di vigoressia

In Italia, cresce preoccupantemente il numero di uomini affetti dal complesso di Adone, con ben 60.000 maschi che lottano contro la vigoressia. Questo disturbo, conosciuto anche come anoressia inversa, rappresenta un profondo disagio legato all’immagine corporea, riconosciuto dal DSM-5 come una forma di dismorfismo. Una sfida che richiede attenzione e consapevolezza per promuovere un’immagine più sana e realistica di sé.

(Adnkronos) – Conosciuta anche come complesso di Adone, ma anche come anoressia inversa, "per quanto quest'ultimo sia un termine fuorviante, la vigoressia è una forma di disagio profondo legato all'immagine corporea, riconosciuta nel Dsm-5 (il manuale diagnostico e statistico dei disturbi Mentali) come una specificazione del disturbo da dismorfismo corporeo (body dysmorphic Disorder) correlata alla .

