Svezia il ministro dell’Immigrazione | Mio figlio 16enne coinvolto in gruppi neonazisti

Scandalo in Svezia: il figlio 16enne del ministro dell'Immigrazione Johan Forssell è stato coinvolto in ambienti neonazisti, una notizia che scuote l’opinione pubblica e mette in discussione il ruolo delle istituzioni. Dopo un avvertimento riservato del Säpo, la conferma arriva dallo stesso ministro, mentre un’inchiesta di Expo svela dettagli inquietanti su un coinvolgimento familiare con movimenti suprematisti bianchi. La vicenda solleva domande cruciali sulla responsabilità e sulla lotta contro l’odio.

Il figlio 16enne del ministro dell’Immigrazione svedese Johan Foell è coinvolto in ambienti neonazisti e suprematisti bianchi. La notizia è stata confermata dallo stesso Foell dopo che il servizio di sicurezza interna Säpo lo aveva avvertito in forma riservata alcune settimane fa. A rendere pubblica la vicenda è stata una dettagliata inchiesta della rivista Expo, che ha parlato del coinvolgimento di «un parente stretto di un ministro» con gruppi dell’estrema destra. A quel punto, il ministro ha confermato: si tratta di suo figlio. «Sono scioccato e inorridito», ha dichiarato, aggiungendo: « Come padre, è devastante. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Svezia, il ministro dell’Immigrazione: «Mio figlio 16enne coinvolto in gruppi neonazisti»

