LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | in corso il GPM di La Forchetta tre le battistrada al comando

Segui in tempo reale l’emozionante tappa del Giro d’Italia Femminile 2025, con le battistrada che affrontano il GPM di La Forchetta. Adrenalinico e avvincente, il percorso si infiamma tra salite e discese: cosa succederà tra poco? Clicca qui per aggiornamenti live e non perdere i momenti più emozionanti di questa sfida epica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.59 Gery ha oltrepassato il GPM, a breve lo faranno anche le corridore del plotone. 12.57 Battistrada in direzione Frontone, località che ha ospitato la Corsa Rosa anche nell’edizione passata. 12.56 Adesso una sezione in discesa per le battistrada, prossima salita posta tra 23 km. 12.54 Le tre corridore di testa sono giunte allo scollinamento, l’inseguitrice Célia Gery dista 4’00” dalla testa ed è ancora nel bel mezzo dell’ascesa. 12.53 Incredibile come van Anrooij sia momentaneamente prima nella graduatoria generale. La neerlandese farebbe un balzo di 10 posizioni e diventerebbe leader con più di due minuti di vantaggio su Reusser e Longo Borghini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: in corso il GPM di La Forchetta, tre le battistrada al comando

Il Giro d’Italia women dà spettacolo: "E che spot per Terre Roveresche" - Grande entusiasmo per la sesta tappa che si è conclusa ieri in una Orciano addobbata a festa. Come scrive msn.com

GIRO D'ITALIA WOMEN. IL MONTE NERONE PRONTO A DARE IL SUO VERDETTO - Tornati a Piobbico le atlete iniziano la salita che porta al traguardo di Monte Nerone, regno del trekking, ma ben noto anche per le sue grotte che attirano gli appassionati speleologi. Riporta tuttobiciweb.it