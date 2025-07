Mertens | De Bruyne è maturo non ha bisogno dei miei consigli A Napoli farà benissimo

Dries Mertens, icona del Napoli e protagonista di una carriera straordinaria, si apre sul suo passato, il presente e il futuro. Dopo aver lasciato il campo, riflette sulla sua esperienza nel club partenopeo e in Turchia, condividendo emozioni e progetti futuri. Con un sorriso nostalgico, afferma: ¬ęQuando vai via da Napoli ti accorgi al ritorno della sua bellezza¬Ľ. Ora, il suo cammino si prospetta ancora tutto da scrivere...

Dries Mertens √® intervenuto a Calcionapoli24 e ha toccato tanti temi riguardanti la sua carriera, il suo passato al Napoli e al Galatasaray e il suo futuro senza il calcio, dopo il ritiro. Di seguito riportiamo un estratto significativo. Mertens: ¬ęQuando vai via da Napoli ti accorgi al ritorno della sua bellezza¬Ľ. ¬ęSono stato dopo Napoli per tre anni in Turchia, mi sono goduto anche il tempo l√¨. Ora vedremo cosa far√≤, voglio stare un po‚Äô in famiglia e godermi la vita. Ho scelto di ritirarmi perch√© sono diventato pi√Ļ lento, forse pi√Ļ scarso. Volevo finire con un bel ricordo, era il momento giusto per finire. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it