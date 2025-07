Nuovo viale Ceccarini a Riccione | a settembre al via i lavori per il secondo stralcio

Il cuore pulsante di Riccione si prepara a una nuova svolta: a settembre, iniziano i lavori del secondo stralcio di viale Ceccarini, proseguendo la sua elegante trasformazione. Dopo aver inaugurato il primo tratto che collega Lungomare della Repubblica a viale Milano, questa volta il focus è sul segmento tra viale Milano e l’incrocio con... Un nuovo capitolo per un viale sempre più vivace e innovativo!

Dopo l’inaugurazione del primo tratto, quello che collega il Lungomare della Repubblica a viale Milano, prosegue la trasformazione di viale Ceccarini a Riccione. A fine settembre partiranno i lavori del secondo stralcio, che interesseranno il segmento compreso tra viale Milano e l'incrocio con. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: viale - ceccarini - riccione - settembre

Rissa tra i passanti a Riccione: il video in viale Ceccarini - Un brutto episodio scuote Riccione: una rissa tra passanti si scatena in viale Ceccarini, con pugni e colpi sotto gli occhi increduli di turisti e famiglie.

Sabato 12 Luglio Party Duck a Riccione Cena a base di pesce, Dj set fino alle 00 e 30, in una bellissima location estiva, laterale di Viale Ceccarini: Il Giardino del Rosa Partners VENICE Beer & BLOOM Gallery di prossima apertura ? Menu’ fisso a 50€ Vai su Facebook

Nuovo viale Ceccarini a Riccione: a settembre al via i lavori per il secondo stralcio; Imola sbarca in viale Ceccarini: a Riccione si parla di ’Monsterland’; Red Bull Riders Night.

Riccione: a settembre al via la riqualificazione del secondo stralcio di Viale Ceccarini - L’esperienza sensoriale, già sperimentata nel primo tratto, continuerà anche nel nuovo segmento di viale Ceccarini. altarimini.it scrive

Rissa nel centro di Riccione: sei pr denunciati per condotta violenta e promozione illegale - I Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno denunciato sei persone coinvolte in una rissa verificatasi nei giorni scorsi in viale Ceccarini. Lo riporta informazione.it