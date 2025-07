Ghost lashes | le ciglia fantasma il mascara c’è ma non si vede

Le “ghost lashes” conquistano il mondo della bellezza, portando un tocco di mistero e naturalezza al nostro sguardo. Questo innovativo mascara, come il C8217232, crea ciglia leggere e quasi invisibili, perfette per chi desidera un look sottile ma impeccabile. La tendenza, già virale su TikTok tra i giovanissimi, dimostra che a volte meno è più: il fascino dell’invisibile sta diventando il nuovo must-have per ogni beauty addict.

Life&People.it Il fascino dell’invisibile prende il sopravvento istituendo una nuova tendenza costituita dalle “ ghost lashes ”, letteralmente “ciglia fantasma”. Ancora una volta Tik Tok diffonde un trend di bellezza già diventato virale tra i giovanissimi, che consiste nell’applicare sulle ciglia un mascara quasi invisibile, per un finish leggero e naturale. Dopo aver spopolato sul mercato con colori sgargianti e texture estrose, adesso i mascara diventano trasparenti, in linea con l’estetica da “clean girl”. Conferire a chi lo indossa l’aspetto da “ragazza acqua e sapone”, illuminando lo sguardo senza appesantirlo. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

